На gamescom 2023 приедет герой мема про Гарольда, скрывающего боль

Организаторы игровой выставки gamescom 2023 объявили, что на выставке появится мужчина из мема про Гарольда, который скрывает боль. Его пригласили специально для посещения выставки.

Особенно повезёт счастливчикам, которые смогут посетить мероприятие физически и увидеть Гарольда в жизни.

Фото: Twitter

Боль в играх. Гарольд — наше тотемное животное, когда мы просто хотим скрыть боль от наших 21323465 попыток победить босса.

Настоящее имя героя мема — Андраш Арато. Это венгерский инженер-электрик, получивший популярность после появления в Сети фотографий, где Андраш очень неестественно улыбался. По большей части эта улыбка была похожа на боль.

Gamescom 2023 пройдёт с 23 по 27 августа. Мероприятие по традиции проведут в Кёльне.