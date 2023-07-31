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В Минтрансе отказываются от использования iPhone в служебных целях — ТАСС

В Минтрансе отказываются от использования iPhone в служебных целях — ТАСС
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По информации изданий ТАСС и РИА, сотрудники Минтранса России начали отказываться от использования iPhone в служебных целях. Процесс в данный момент идёт, отметили источники в ТАСС.

Судя по всему, пользоваться всеми другими гаджетами, кроме iPhone, в служебных целях не запрещается. Отдельно это не указывалось.

Минтранс потребовал от сотрудников перейти с iPhone на другие смартфоны. Процесс касается только разговоров и переписок по рабочим вопросам. Для служебного пользования технику Apple использовать запрещено.

Ранее запрет на использование iPhone был введён в Минпромторге и Ростехе. О планах отказаться от американских телефонов сообщали также в Минцифры.

В пресс-службе Минтранса РФ не подтвердили и не опровергли информацию.

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