В Минтрансе отказываются от использования iPhone в служебных целях — ТАСС
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По информации изданий ТАСС и РИА, сотрудники Минтранса России начали отказываться от использования iPhone в служебных целях. Процесс в данный момент идёт, отметили источники в ТАСС.
Судя по всему, пользоваться всеми другими гаджетами, кроме iPhone, в служебных целях не запрещается. Отдельно это не указывалось.
Минтранс потребовал от сотрудников перейти с iPhone на другие смартфоны. Процесс касается только разговоров и переписок по рабочим вопросам. Для служебного пользования технику Apple использовать запрещено.
Ранее запрет на использование iPhone был введён в Минпромторге и Ростехе. О планах отказаться от американских телефонов сообщали также в Минцифры.
В пресс-службе Минтранса РФ не подтвердили и не опровергли информацию.
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