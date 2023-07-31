Baldur's Gate 3 утекла на торренты — за три дня до релиза

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С Baldur's Gate 3 случилась, кажется, одна из самых неприятных ситуаций, которая может случиться с современными видеоиграми в наше время. Тайтл утёк на торренты за три дня до релиза.

Благодаря этому удалось узнать, что тайтл весит 148 ГБ на ПК. Для игры уже выпустили патч первого дня, то есть скачивать потом что-то отдельно не придётся — всё будет сразу.

Baldur's Gate 3 — новая часть популярной франшизы, которая предложит игрокам окунуться в новый, полный приключений и различных испытаний мир. В игре будет богатый редактор персонажа, огромные геймплейные возможности и многое другое.

Baldur's Gate 3 выйдет на ПК 3 августа, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.