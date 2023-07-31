Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ловушки Джона Крамера — на фото реквизита со съёмок «Пилы 10»

Ловушки Джона Крамера — на фото реквизита со съёмок «Пилы 10»
Комментарии

Авторы фильма «Пила 10» опубликовали в «Твиттере» фотографии реквизита со съёмок. На них показаны новые жуткие ловушки Джона Крамера, записная книжка с их чертежами и диктофон.

Фото: Saw

Фото: Saw

Фото: Saw

Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.

Режиссёром «Пилы 10» выступит Кевин Гротерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 7» («Пила 3D»). За сценарий отвечает автор картин «Пила 8» и «Пила: Спираль».

Премьера «Пилы 10» состоится 29 сентября.

Материалы по теме
Видео
Представлен дебютный трейлер фильма «Пила 10»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023