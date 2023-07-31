Blizzard раскрыла статистику «Сезона чумы» в Diablo 4

20 июля в Diablo 4 стартовал «Сезон чумы». Он привнёс в игру новую цепочку заданий, врагов, боссов, предметы, снаряжение и кучу другого контента.

Недавно Blizzard опубликовала статистику сезона с основными достижениями игроков.

Фото: Blizzard

Игроки прокачали до 100 уровня 7.7 тыс. персонажей

Мясник убил игроков 3.5 млн раз

Игроки убили 74.6 млрд монстров

Игроки создали 7.1 млн персонажей

От рук чумных монстров игроки умерли 12 млн раз

Игроки убили 831 млн чумных монстров

Игроки добыли 236 млн чумных сердец

Новый босс Варшан убил игроков 1.4 млн раз

Игроки убили Варшана 7.9 млн раз

Каждый игровой сезон будет длиться три месяца. Поэтому ожидается, что «Сезон чумы» завершится в октябре или ноябре.

Diablo 4 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.