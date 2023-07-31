Опубликован трейлер второго сезона сериала «Локи»

Авторы сериала «Локи» представили дебютный трейлер второго сезона. В нём показали знакомых по первому сезону персонажей и путешествия во времени.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

События второго сезона сериала разворачиваются сразу после финала первого, когда Локи оказывается втянутым в борьбу за существование Управления временными изменениями.

«Локи» — сериал, посвящённый Локи, который дебютировал в киновселенной Marvel в «Торе». С тех пор он постоянно вставлял палки в колёса Мстителям и помогал Таносу. В итоге Локи из антагониста превратился в антигероя, которым уже не движут злодейские мотивы.

Второй сезон «Локи» стартует 6 октября в сервисе Disney+, который, к сожалению, не работает в России.

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