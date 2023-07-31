Наследница Nintendo Switch выйдет в конце 2024 года — VGC
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Nintendo планирует запуск наследницы Switch во второй половине 2024 года, а ключевые партнёры уже получили девкиты устройства. Об этом сообщает портал VGC со ссылкой на свои источники.
Компания не хочет торопиться с запуском устройства, чтобы на старте продаж был достаточно большой тираж для хотя бы большинства желающих — бороться с дефицитом годами, как это было у PS5 и Xbox Series, в Nintendo точно не хотят.
Само устройство останется верно Switch: это будет портативка, которую можно подключать к телевизору, а слот для катриджей останется. Поклонникам OLED-экранов при этом придётся терпеть LCD — к старту продаж Nintendo хочет сделать достаточно низкую по цене портативку. OLED может появиться позже.
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