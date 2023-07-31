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Третий сезон сериала «Ведьмак» получил самые низкие оценки

Третий сезон сериала «Ведьмак» получил самые низкие оценки
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27 июля на Netflix состоялась премьера второй части третьего сезона сериала «Ведьмак». Однако фанаты приняли продолжение истории Геральта крайне прохладно. Подтверждением этого служит пользовательский рейтинг серий на сайте IMDb.

Фото: IMDb

Зрители оценили третий сезон «Ведьмака» на 5,9 балла из 10, тогда как первый получил 8,3 балла, а второй — 8. Седьмой эпизод понравился фанатам меньше всего, а самым лучшим пользователи посчитали шестой.

Напомним, в четвёртом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт. Впервые увидеть актёра в образе ведьмака можно будет во время съёмок, когда в Сети наверняка появятся фотографии с площадки.

Недавно стало известно, что производство четвёртого сезона «Ведьмака» отложили на 2024 год. При этом изначально съёмки планировались на конец этого года.

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