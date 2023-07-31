Фильм «Дети шпионов: Армагеддон» выйдет 22 сентября — появился первый трейлер

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Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер перезапуска «Детей шпионов» — он получил подзаголовок «Армагеддон». Режиссёром картины выступил Роберт Родригес, который снял предыдущие части франшизы.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Согласно сюжету ленты, дети крутых спецагентов случайно помогают могущественному разработчику видеоигр выпустить опасный вирус, который берёт под контроль все мировые компьютерные технологии. Для спасения мира юным героям предстоит стать такими же крутыми агентами, как и их родители.

Роли детей исполнили начинающие актёры Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон, а родителей — Закари Ливай («Шазам») и Джина Родригес («Аннигиляция»).

Премьера «Детей шпионов: Армагеддон» состоится 22 сентября на Netflix.