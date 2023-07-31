Авторы EA Sports FC 24 рассказали о режиме карьеры

Компания Electronic Arts опубликовала новый геймплейный ролик EA Sports FC 24. Видео посвятили режиму «Карьеры» и его особенностям.
Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA.
Сначала разработчики уделили внимание тренерам клубов, поскольку именно они определяют тактический стиль команд. У каждого тренера своя экспертиза и требования к зарплате.
Во время подготовки к матчу игроков ждёт три нововведения: тренировочные планы, предматчевые отчёты и предматчевая тренировка. Первые помогут оставаться футболистам в тонусе, вторые — дадут изучить команду соперников для выбора подходящей тактики, а третья — поможет отработать выученные упражнения.
Также в EA Sports FC 24 появится возможность смотреть матчи с фокусом на одном игроке или даже от лица тренера. Ещё авторы добавят кат-сцену после успешного завершения сезона, в которой покажут все заработанные трофеи
Что касается игрока, то у него появится агент. Он будет отстаивать его интересы, учитывать пожелания и давать различные наставления. Последние будут оформлены в виде карьерных задач.
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
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