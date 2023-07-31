Хоакин Феникс согласился сыграть в «Наполеоне» Ридли Скотта из-за «Гладиатора»

Фильм Ридли Скотта «Наполеон» стал главной темой свежего номера Empire. Также журналисты взяли небольшое интервью у исполнителя главной роли Хоакина Феникса.
По словам актёра, он согласился принять участие в фильме из-за ностальгических воспоминаний со съёмок «Гладиатора». Феникс хотел снова испытать тот невероятный опыт от работы с режиссёром, который получил 20 лет назад.
Это был мой первый большой фильм [«Гладиатор»]. Я очень хотел снова испытать тот волнительный опыт. В прошлом он [Ридли Скотт] обращался ко мне по поводу других проектов, но ничего, что стало было испытанием для нас обоих, не было. Поэтому настолько амбициозный и масштабный «Наполеон» оказался как нельзя кстати.
Лента расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби).
Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут.
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Фото: Empire
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