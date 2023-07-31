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В Fortnite пройдёт кроссовер с аниме «Магическая битва» — датамайнер

В Fortnite пройдёт кроссовер с аниме «Магическая битва» — датамайнер
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В бесплатной королевской битве Fortnite от Epic Games может скоро пройти кроссовер с аниме «Магическая битва». Об этом рассказал датамайнер BarbieharpFN.

Дело в том, что в файлах игры энтузиаст нашёл скины трёх персонажей: Нобары Кугисаки, Мэгуми Фусигуро и Сатору Годзё. Судя по опубликованным скриншотам, они будут продаваться во внутриигровом магазине в комплекте с тематическими украшениями на спину.

Фото: BarbieharpFN

Фото: BarbieharpFN

Фото: BarbieharpFN

Правда, остаётся непонятным, добавят ли разработчики в игру облик Юдзи Итадори — главного героя «Магической битвы». Некоторые инсайдеры предположили, что скин персонажа может стать частью боевого пропуска.

Дата проведения кроссовера пока не раскрывается. Ожидается, что Epic Games анонсирует его в ближайшее время.

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