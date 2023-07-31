В Fortnite пройдёт кроссовер с аниме «Магическая битва» — датамайнер

В бесплатной королевской битве Fortnite от Epic Games может скоро пройти кроссовер с аниме «Магическая битва». Об этом рассказал датамайнер BarbieharpFN.
Дело в том, что в файлах игры энтузиаст нашёл скины трёх персонажей: Нобары Кугисаки, Мэгуми Фусигуро и Сатору Годзё. Судя по опубликованным скриншотам, они будут продаваться во внутриигровом магазине в комплекте с тематическими украшениями на спину.
Фото: BarbieharpFN
Фото: BarbieharpFN
Фото: BarbieharpFN
Правда, остаётся непонятным, добавят ли разработчики в игру облик Юдзи Итадори — главного героя «Магической битвы». Некоторые инсайдеры предположили, что скин персонажа может стать частью боевого пропуска.
Дата проведения кроссовера пока не раскрывается. Ожидается, что Epic Games анонсирует его в ближайшее время.
- 31 июля 2023
-
20:50
-
20:13
-
19:42
-
18:56
-
18:19
-
17:56
-
17:37
-
17:37
-
16:42
-
16:27
-
16:18
-
16:05
-
15:15
-
14:59
-
14:53
-
14:19
-
13:37
-
12:39
-
12:17
-
12:06
-
11:47
-
11:44
-
11:36
-
11:12
-
10:42
-
10:16
-
09:32
-
09:00
-
08:30
-
02:27
-
02:07
-
01:46
-
01:25
- 30 июля 2023
-
22:53
-
18:57