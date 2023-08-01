Умер актёр Ангус Клауд — звезда сериала «Эйфория»
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Издание Variety сообщило о смерти актёра Ангуса Клауда. Ему было всего 25 лет. Причины смерти актёра не называются, но в каких-то источниках указывается передозировки антидепрессантами.
Наибольшую популярность Клауд получил благодаря роли наркоторговца Феско О'Нила в сериале HBO «Эйфория». Больше крупных ролей в фильмографии актёра не было. Также он снялся в некоторых музыкальных клипах современных рэп-исполнителей.
Факт смерти Клауда омрачается и тем, что за неделю до того, как его не стало, из жизни ушёл отец Ангуса.
С тяжёлым сердцем нам пришлось сегодня попрощаться с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях. На прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю. Единственное утешение, которое у нас есть, это знать, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом.
Также были замечены случаи, когда Клауд открыто говорил о своих проблемах с психическим здоровьем.
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