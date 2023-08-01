Съёмки ремейка «Моаны» c Дуэйном Джонсоном стартуют 2 октября

На сайте Film & Television Industry Alliance (FTIA) появилась точная дата начала съёмок ремейка «Моаны» c Дуэйном Джонсоном в главной роли. Производство планируют начать 2 октября этого года. Обычно на сайте появляются верные данные.
Отмечается, что съёмки планируют провести на Гавайях и в Джорджии. Важно подчеркнуть, что производство могут отложить из-за забастовок сценаристов и актёров.
Фото: FTIA
Дуэйн Джонсон вернётся к роли Мауи, а Аули Кравальо не собирается снова играть Моану. Джонсон также выступит продюсером картины.
Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.
Ремейк «Моаны» назначен к выходу 27 июня 2025 года.
- 1 августа 2023
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
06:00
- 31 июля 2023
-
20:50
-
20:13
-
19:42
-
18:56
-
18:19
-
17:56
-
17:37
-
17:37
-
16:42
-
16:27
-
16:18
-
16:05
-
15:15
-
14:59
-
14:53
-
14:19
-
13:37
-
12:39
-
12:17
-
12:06
-
11:47
-
11:44
-
11:36
-
11:12
-
10:42
-
10:16
-
09:32
-
09:00
-
08:30
-
02:27
-
02:07