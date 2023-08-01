Съёмки ремейка «Моаны» c Дуэйном Джонсоном стартуют 2 октября

На сайте Film & Television Industry Alliance (FTIA) появилась точная дата начала съёмок ремейка «Моаны» c Дуэйном Джонсоном в главной роли. Производство планируют начать 2 октября этого года. Обычно на сайте появляются верные данные.

Отмечается, что съёмки планируют провести на Гавайях и в Джорджии. Важно подчеркнуть, что производство могут отложить из-за забастовок сценаристов и актёров.

Фото: FTIA

Дуэйн Джонсон вернётся к роли Мауи, а Аули Кравальо не собирается снова играть Моану. Джонсон также выступит продюсером картины.

Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.

Ремейк «Моаны» назначен к выходу 27 июня 2025 года.