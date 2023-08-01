Ридли Скотт объяснил, почему выбрал Хоакина Феникса на главную роль в фильме «Наполеон»
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Режиссёр фильма «Наполеон» Ридли Скотт в интервью изданию Empire рассказал, как именно он приметил Хоакина Феникса для главной роли в своей картине. Как оказалось, внимание постановщика Феникс привлёк в «Джокере».
По словам Скотта, Хоакин сразу понравился ему. Постановщик отметил сходство между Наполеоном Бонапартом и Фениксом.
Я смотрю на Хоакина и говорю: «Этот маленький демон — Наполеон Бонапарт. Он похож на него».
Лента расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной, которую сыграет Ванесса Кирби.
Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+.
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