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«Он будет великолепен»: Аня Чалотра — о том, как Лиам Хемсворт сыграет в «Ведьмаке»

В четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» зрители уже не увидят полюбившегося Генри Кавилла в роли ведьмака Геральта. На этой позиции актёра заменит Лиам Хемсворт.

Актриса Аня Чалотра, играющая Йеннифэр, в интервью Digital Spy рассказала, что не переживает по поводу замены Кавилла. По её словам, Лиам справится с ролью блестяще.

Я не волнуюсь. Он будет великолепен. Я действительно так думаю. Имею в виду, мы, конечно, провели пять лет в этом совместном путешествии, и я так рада за Генри. В какой-то момент этому пришлось положить конец, его роли Геральта, и это было волнительно. Мы так замечательно провели с ним время. Но на данном этапе очень интересно привлекать и новых людей к этому путешествию.

Если верить информации издания Redanian Intelligence, съёмочный процесс четвёртого сезона «Ведьмака» стартует лишь в 2024 году.