Умер актёр и комик Пол Рубенс — он известен по роли Пи-Ви Германа
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Издание Vairety сообщило, что умер американский актёр и комик Пол Рубенс. Мужчине было 70 лет. Причиной смерти послужил рак.
Пол боролся с раком в течение шести лет, но тщательно скрывал информацию от своих фанатов. В своих социальных сетях Рубенс оставил прощальные слова и поблагодарил всех за поддержку.
Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я не предавал огласке то, с чем сталкивался последние шесть лет. Я всегда чувствовал огромную любовь и уважение со стороны моих друзей, фанатов и сторонников. Я так сильно любил вас всех и наслаждался созданием произведений искусства для вас.
Наибольшую известность Пол Рубенс получил благодаря роли комического персонажа Пи-Ви Германа. Также актёр снялся в фильмах «Матильда», «Полёт навигатора» и сериалах, среди которых «Чем мы заняты в тени» и «Готэм».
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