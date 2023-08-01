Умер актёр и комик Пол Рубенс — он известен по роли Пи-Ви Германа

Издание Vairety сообщило, что умер американский актёр и комик Пол Рубенс. Мужчине было 70 лет. Причиной смерти послужил рак.

Пол боролся с раком в течение шести лет, но тщательно скрывал информацию от своих фанатов. В своих социальных сетях Рубенс оставил прощальные слова и поблагодарил всех за поддержку.

Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я не предавал огласке то, с чем сталкивался последние шесть лет. Я всегда чувствовал огромную любовь и уважение со стороны моих друзей, фанатов и сторонников. Я так сильно любил вас всех и наслаждался созданием произведений искусства для вас.

Наибольшую известность Пол Рубенс получил благодаря роли комического персонажа Пи-Ви Германа. Также актёр снялся в фильмах «Матильда», «Полёт навигатора» и сериалах, среди которых «Чем мы заняты в тени» и «Готэм».