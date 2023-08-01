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Звезда сериала «Стрела» Стивен Амелл не поддержал забастовку актёров в США

Звезда сериала «Стрела» Стивен Амелл не поддержал забастовку актёров в США
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Сейчас в США, помимо сценаристов, бастуют и актёры. Многие артисты приняли участие в забастовке, чтобы добиться улучшения качества труда. Однако не все актёры поддержали подобные действия.

Актёр Стивен Амелл, известный по сериалу «Стрела», выступил против забастовки. По словам Амелла, он не одобряет действия своих коллег. Об этом актёр рассказал на Galaxycon в Северной Каролине.

Я поддерживаю свой профсоюз, поддерживаю, и я стою с ним, но я не поддерживаю забастовку, я этого не могу сделать. Думаю, что это упрощающая тактика ведения переговоров, и вижу в этом всём много неприятных моментов.

Когда закончится забастовка актёров и сценаристов, неизвестно. Вероятно, пока одна из сторон не уступит другой.

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