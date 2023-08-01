В PS Store началась вторая волна летней распродажи с большими скидками
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19 июля в PS Store стартовала масштабная летняя распродажа. Её первая волна подходит к концу, а вторая как раз началась. Скидки получили более чем 2 тыс. игр.
Ниже мы собрали для вас самые привлекательные предложения. Так как PS Store официально не работает в России, мы собрали скидки из турецкого магазина, но для удобства подписали цены и в рублях.
Самые интересные предложения
- God of War Ragnarok — 599 лир (примерно 2 тыс. рублей)
- Assassin's Creed Valhalla — 117 лир (примерно 500 рублей)
- Ремейк Resident Evil 3 — 64 лиры (примерно 250 рублей)
- The Nioh Collection — 309 лир (примерно 1,1 тыс. рублей)
- «Ведьмак 3» — 127 лир (примерно 500 рублей)
- Sonic Frontiers — 549 лир (примерно 1,9 тыс. рублей)
- Deathloop — 159 лир (примерно 600 рублей)
С большим количеством предложений можно ознакомиться на сайте PlayStation.
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