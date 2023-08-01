Бесплатные игры PS Plus за август уже можно скачать

Sony обновила ежемесячную раздачу игр в базовом тарифе PS Plus Essential. До 4 сентября геймеры могут бесплатно забрать PGA Tour 2K23, Dreams и Death's Door.
PGA Tour 2K23 (PS4, PS5)
Это симулятор гольфа для тех, кто в целом любит симуляторы и гольф как отдельный вид спорта.
Видео доступно на YouTube-канале 2K. Права на видео принадлежат 2K.
Dreams (PS4)
Игра-платформа, где можно создавать собственные игры и играть в чужие. За всё время существования проекта было создано множество хороших фанатских тайтлов.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Europe. Права на видео принадлежат Sony.
Death's Door (PS5, PS4)
Хардкорный экшен, в котором предстоит играть за ворона, собирающего мёртвые души. В какой-то момент рутинная работа прерывается похищением одной из душ.
Видео доступно на YouTube-канале Devolver Digital. Права на видео принадлежат Devolver Digital.
А уже в середине августа подписчики PS Plus Extra и PS Plus Premium (Deluxe) получат очередную добавку к каталогу.
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