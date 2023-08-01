Из Google Play удалили приложение «Тинькофф»

В начале марта этого года из AppStore удалили приложения «Тинькофф», «Уралсиба» и других банков. Теперь пришла очередь и Google Play. Сообщается, что и из магазина Android удалили мобильное предложение «Тинькофф».

Представители банка уже отреагировали и заявили, что уже установленные приложения продолжат работу, но их не получится скачивать и обновлять в App Store и Google Play. Приложения «Тинькофф» на Android можно скачивать и обновлять из альтернативных магазинов или же обновить через онлайн магазины, включая Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery.

Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель «Тинькофф» на встрече для получения банковской карты или другого продукта.

Доступ к приложению банка был закрыт из-за санкций со стороны Google.