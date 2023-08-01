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Фильм «Астрал 5» вышел в онлайне

Фильм «Астрал 5» вышел в онлайне
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Сегодня на зарубежных онлайн-сервисах появился хоррор-фильм «Астрал 5: Красная дверь». Картину можно посмотреть в Сети, но официально в России лента не вышла. Поэтому придёся пользоваться обходными путями.

Сюжет картины «Астрал 5: Красная дверь» продолжает события второй части. Через 10 лет после сиквела мы возвращаемся к семье Ламберт, чтобы вновь увидеть атаку демона на уже повзрослевшего Джоша.

Главные роли в фильме вновь исполнили Патрик Уилсон, Тай Симпкинс и Роуз Бирн. Более того, для Патрика Уилсона это режиссёрский дебют — он снял фильм.

Несмотря на прохладный приём критиков, «Астрал 5» показал приличные сборы, только за первые дни в США собрав в два раза больше своего бюджета. Для Уилсона это определённо успех.

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