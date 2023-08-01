«Человек-паук 2» сильно подорожал в турецком PS Store

В минувшие дни в турецком PS Store сильно подорожали многие игры. Sony решила подкорректировала стоимость игр согласно нестабильному курсу лиры к доллару. Притом изначально это не коснулось долгожданного «Человека-паука 2», но, увы, теперь проект стоит дороже.
Базовое издание «Человека-паука 2» подорожало с 800 до 1500 лир, а расширенное издание поднялось в цене с 900 до 1700 лир. На самом деле повышение цены не удивительно, оно рано или поздно бы произошло.
Фото: PS Store
«Человек-паук 2» расскажет о том, как Питер Паркер и Майлз Моралес переживут столкновение с новой угрозой. В игре ожидаются Ящер, Крэйвен-охотник и Веном. В какой-то момент симбиот сольётся с костюмом Питера и мы увидим Человека-паука в чёрном костюме.
Релиз игры состоится 20 октября только на PS5. У тайтла будет полная поддержка русского языка.
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