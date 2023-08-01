В Госдуме пока не планируют запрещать россиянам использовать iPhone
Поделиться
В свете последних событий, связанных с ограничениями на использование смартфонов марки iPhone сотрудниками Минцифры и других ведомств, появились слухи о возможном запрете телефонов Apple для всех россиян.
Однако глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пообещал, что этого не будет — по крайней мере в текущий момент.
Пока вопрос так не стоит.
Напомним, ранее сразу несколько министерств отказались от использования iPhone в рабочих целях — только вчера стало известно о подобных ограничениях в Министерстве транспорта.
Вероятно, это связано с июньским заявлением ФСБ России: там заявили, что несколько тысяч смартфонов Apple были заражены вредоносным ПО. По мнению ФСБ, это свидетельствует о связи производителя iPhone с разведкой США.
Комментарии
- 1 августа 2023
-
15:50
-
15:29
-
14:50
-
14:14
-
13:29
-
12:57
-
12:18
-
11:41
-
11:03
-
10:30
-
10:05
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
06:00
- 31 июля 2023
-
20:50
-
20:13
-
19:42
-
18:56
-
18:19
-
17:56
-
17:37
-
17:37
-
16:42
-
16:27
-
16:18
-
16:05
-
15:15
-
14:59
-
14:53
-
14:19
-
13:37
-
12:39
-
12:17
-
12:06
Партнерский контент