В Госдуме пока не планируют запрещать россиянам использовать iPhone

В свете последних событий, связанных с ограничениями на использование смартфонов марки iPhone сотрудниками Минцифры и других ведомств, появились слухи о возможном запрете телефонов Apple для всех россиян.

Однако глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пообещал, что этого не будет — по крайней мере в текущий момент.

Пока вопрос так не стоит.

Напомним, ранее сразу несколько министерств отказались от использования iPhone в рабочих целях — только вчера стало известно о подобных ограничениях в Министерстве транспорта.

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Вероятно, это связано с июньским заявлением ФСБ России: там заявили, что несколько тысяч смартфонов Apple были заражены вредоносным ПО. По мнению ФСБ, это свидетельствует о связи производителя iPhone с разведкой США.