Народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко находится в реанимации

81-летняя советская и российская актриса Ирина Мирошниченко была переведена в реанимационное отделение одной из московских инфекционных больниц. Об этом пишет РБК.
Источник издания, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, не сообщил подробностей о состоянии актрисы. При этом РЕН ТВ утверждает, что Мирошниченко уже ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а её состояние оценивается как тяжёлое.
Ещё 30 июля актриса сама рассказывала журналистам о своём состоянии: Мирошниченко попросила не волноваться за неё и заявляла, что «всё нормально», а к врачам она обратилась сама из-за признаков простуды.
Неделю назад актрисе Ирине Мирошниченко исполнился 81 год. Народная актриса РСФСР получила наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Андрей Рублёв», «Я шагаю по Москве» и «Пришёл солдат с фронта».
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