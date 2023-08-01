Джеймс Ганн подтвердил, что DC будет выпускать мультфильмы по вселенной в кинотеатрах

Глава киновселенной студии DC Джеймс Ганн подтвердил, что среди будущих проектов по вселенной есть анимационные фильмы, которые можно будет увидеть в кинотеатрах.
Ганн утвердительно ответил на вопрос фаната о том, планируется ли выпуск полнометражных мультфильмов по вселенной DC, однако никаких других подробностей режиссёр не привёл.
Ранее Warner Bros. анонсировала два мультфильма по комиксам DC — «Хранители» и «Лига справедливости: Кризис на Бесконечных Землях». Они выйдут в 2024 году, но, по словам Ганна, не станут частью его новой вселенной DCU.
Ранее Джеймс Ганн во время подкаста Inside of You with Michael Rosenbaum подробно разобрал разницу между Marvel и DC. Режиссёр указал на то, что во вселенной Marvel мало традиционных супергероев вроде Человека-Паука, а также используются знакомые места и города вместо уникальных локаций.
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