Вышел тизер события в Fortnite по мотивам аниме «Магическая битва»
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Разработчики Fortnite опубликовали на YouTube-канале игры короткий тизер предстоящей коллаборации с популярным аниме «Магическая битва».
В описании указано, что событие по мотивам аниме-сериала будет добавлено в Fortnite вместе с патчем 23.50, который должен выйти 8 августа.
Судя по всему, игровой магазин пополнится скинами персонажей «Магической битвы», а разработчики традиционно приготовят специальные игровые режимы и квесты.
Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.
Впервые о событии по мотивам аниме «Магическая битва» в Fortnite стало известно вчера, 31 июля. Датамайнер под ником BarbieharpFN обнаружил в файлах игры модельки трёх персонажей из популярного тайтла.
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