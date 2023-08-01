Фильм «Феррари» Майкла Манна официально выйдет в России

Художественный фильм «Феррари» официально покажут в российских кинотеатрах. Премьера намечена на 21 декабря этого года.
Лента расскажет биографию Энцо Феррари, основателя одноимённого автоконцерна. Речь пойдёт о второй половине 1950-х, когда уже известный создатель «Феррари» пытается справиться с семейными проблемами и одновременно готовится к престижной гонке Mille Miglia.
Режиссёром картины выступит Майкл Манн, многократный номинант на «Оскар» («Свой человек», «Авиатор», «Хэнкок»). Именно он в 2019 году снял спортивную драму «Ford против Ferrari».
Роль Энцо Феррари в новом фильме исполнит Адам Драйвер (новые «Звёздные войны», «Чёрный клановец», «Брачная история»), также роли в фильме получили Пенелопа Крус, Шейлин Вудли и Патрик Демпси.
Первый показ «Феррари» пройдёт на 80-м Венецианском кинофестивале в начале сентября.
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