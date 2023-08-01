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Роскомнадзор закупит топовых смарфонов на 2 млн рублей, чтобы проверить защиту от слежки

Роскомнадзор закупит топовых смарфонов на 2 млн рублей, чтобы проверить защиту от слежки
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На портале госзакупок появился документ о приобретении одним из подразделений Роскомнадзора 54 смартфонов и планшетов от популярных производителей — внимание на это обратили «Ведомости».

В список вошли 24 мобильных устройства марки Apple, включая четыре последних iPhone (от 11 до 14) и iPad. Кроме того, в Роскомнадзоре ждут смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo, а также планшеты Huawei. Общая стоимость составила 2,3 млн рублей.

В ведомстве сообщили, что купленные устройства предназначены для «исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет». Иными словами, в Роскомнадзоре хотят проверить, насколько телефоны и планшеты защищены от слежки.

Ранее в ряде министерств РФ отказались от использования iPhone на рабочем месте.

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