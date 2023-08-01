Разработчики Corsairs Legacy представили Naval Mission — продолжение «новых «Корсаров»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Студия Mauris продолжает готовить к релизу Corsairs Legacy — пиратскую игру, которую сами разработчики позиционируют как духовного наследника отечественной серии «Корсары».

Авторы признались, что решили отказаться от выпуска пролога после внутреннего тестирования. Однако вместо него выйдет сюжетное продолжение — Corsairs Legacy: Naval Mission, которое будет выпущено отдельно.

Видео доступно на YouTube-канале Corsairs Legacy — Pirate Action RPG. Права на видео принадлежат Mauris.

Дата выхода Naval Mission пока неизвестна. Разработчики планируют определиться с релизным окном в ближайшие два-три месяца и тогда же представить полноценный трейлер и детали проекта.

Первая игра, Corsairs Legacy, должна выйти до конца 2023 года. Сейчас в Steam бесплатно доступна её демо-версия.