Перезапуск Saints Row выйдет в Steam 24 августа

Новая часть экшена Saints Row, которая вышла в 2022 году и перезапустила игровую франшизу, с 24 августа станет доступна пользователям Steam.

Разработчики уже открыли страницу игры, но пока её можно лишь добавить в список желаемого. Цена новой Saints Row в Steam пока не раскрывается. В России страничка проекта недоступна.

Фото: Steam

В анонсе разработчики также пообещали 8 августа выпустить третье сюжетное дополнение (два предыдущих доступны владельцам пропуска Expansion Pass), а в день релиза Saints Row в Steam игроки на всех платформах смогут опробовать новое задание.

Перезапуск Saints Row состоялся в августе прошлого года и на текущий момент доступен ПК-геймерам только в Epic Games Store. Релиз получил низкие оценки как от критиков, так и от простых игроков.