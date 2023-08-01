Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Последний сезон мультсериала «Разочарование» от автора «Симпсонов» выйдет 1 сентября

Последний сезон мультсериала «Разочарование» от автора «Симпсонов» выйдет 1 сентября
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер-трейлер пятого сезона анимационного сериала «Разочарование», который станет финальным.

Последние эпизоды проекта Мэтта Грейнинга, известного как соавтор «Симпсонов», появятся на платформе 1 сентября. Пятый сезон будет включать в себя десять серий.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет фэнтезийного мультсериала рассказывает о похождениях принцессы Бин, страдающей от алкоголизма. У неё есть свой личный демон, втягивающий девушку в разные авантюры, а также тайно влюблённый в неё друг-эльф Эльфо.

«Разочарование» получил очень хорошие оценки от критиков и обычных зрителей благодаря знакомому яркому юмору и качественной рисовке.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023