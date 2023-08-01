Последний сезон мультсериала «Разочарование» от автора «Симпсонов» выйдет 1 сентября
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер-трейлер пятого сезона анимационного сериала «Разочарование», который станет финальным.
Последние эпизоды проекта Мэтта Грейнинга, известного как соавтор «Симпсонов», появятся на платформе 1 сентября. Пятый сезон будет включать в себя десять серий.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Сюжет фэнтезийного мультсериала рассказывает о похождениях принцессы Бин, страдающей от алкоголизма. У неё есть свой личный демон, втягивающий девушку в разные авантюры, а также тайно влюблённый в неё друг-эльф Эльфо.
«Разочарование» получил очень хорошие оценки от критиков и обычных зрителей благодаря знакомому яркому юмору и качественной рисовке.
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