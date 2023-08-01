Создатели Baldur's Gate 3 советуют удалить все сохранения и старую версию игры

До выхода Baldur's Gate 3 остаётся несколько дней — долгожданная ролевая игра появится в продаже уже послезавтра, 3 августа. Разработчики из Larian Studios всё активнее делятся подробностями проекта, а также советами для геймеров, игравших в версию из раннего доступа.
Самое главное, они рекомендуют удалить все свои сохранения — а заодно и весь клиент старой версии игры. Никаких проблем при обновлении на релизную версию быть не должно, однако разработчики всё же советуют перестраховаться, чтобы непредвиденные проблемы точно не возникли.
Baldur's Gate 3 выходит на ПК 3 августа. Ранний доступ стартовал почти три года назад, в сентябре 2020 года. С тех пор игру несколько раз масштабно расширяли, однако релизная версия будет ещё больше и увлекательнее, из-за чего разработчики даже не дадут возможности перенести сохранения — абсолютно всем придётся начинать заново.
На PS5 ролёвка выйдет 6 сентября, а на Xbox Series может успеть появиться до конца этого года.
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