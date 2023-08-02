Брюс Уиллис снимется в «Кинокритике» Квентина Тарантино — The Daily Express
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В сети активно гуляет информация от издания The Daily Express. Оно сообщило о том, что Квентин Тарантино хочет пригласить легенду боевиков Брюса Уиллиса для съёмок в своём последнем фильме «Кинокритик».
Постановщик хочет, чтобы Уиллис снялся с небольшим камео. Тарантино прислушается к семье актёра, если его близкие люди не дадут согласие на съёмки. Тогда вместо камео режиссёр может включить в фильм отрывок из одной из предыдущих лент актёра.
Сюжет «Кинокритика» развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порно-журнала.
Актёрский состав фильма неизвестен. Недавно съёмки ленты приостановили из-за забастовки актёров в США. Когда процесс возобновится, пока что сказать трудно.
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