Дарья Сагалова рассказала, как изменится Света в продолжении «Счастливы вместе»
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В начале июля стало известно, что культовый сериал «Счастливы вместе» получит продолжение и выйдет под названием «Букины». Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая в шоу Свету, рассказала, какой будет её героиня в продолжении проекта.
Сагалова боится, что новая версия Светы не понравится фанатам.
Она будет совсем другой, как бы я ни старалась сыграть её прежней. Но никому не нужно, чтобы Света оставалась прежней. Я не знаю, готовы ли те, кто был влюблён в Светку, принять новую версию.
К своим ролям также вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва и Александр Якин. В сериале планируется десять серий. Производством займутся братья Андреасян.
Оригинальное шоу выходило с 10 марта 2006 года по 2 января 2013 года. Сериал «Счастливы вместе» закрыли после шестого сезона из-за отсутствия свежих идей.
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