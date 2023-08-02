«Я благодарна за то, что познакомилась с ним»: Зендея — о смерти актёра Ангуса Клауда

Вчера стало известно о смерти актёра Ангуса Клауда, который получил широкую известность благодаря сериалу «Эйфория». В этом шоу он играл вместе с Зендеей. Актриса в социальных сетях опубликовала небольшое сообщение в честь Клауда.

Зендея отметила, что Клауд был настоящим другом, который озарял мир своей улыбкой. Актриса поддержала маму и других членов семьи актёра.

Я так благодарна, что у меня появилась возможность познакомиться с ним в этой жизни, назвать его братом, увидеть его тёплые, добрые глаза и светлую улыбку, а также услышать его заразительный смех. Я бы хотела запомнить его тем, кто дарил нам безграничный свет и радость.

Ангусу было всего 25 лет. Причины смерти актёра не называются, но в каких-то источниках указывается передозировка антидепрессантами.