Эмма Коррин, играющая злодейку в «Дэдпуле 3», совсем не знакома с киновселенной Marvel

Актриса Эмма Коррин, которая сыграет злодейку в «Дэдпуле 3», рассказала, что она вообще далеко не фанатка киновселенной Marvel и слабо следила за тем, что в ней происходит. Зато она рада стать частью такого большого фандома.

По словам Коррин, она сказала при встрече с режиссёром Шоном Леви, что не знает всех фишек Marvel, а из последнего смотрела только «Человека-паука» и «Чёрную пантеру».

Я немного взволнована тем, что играю злодейку. Я не фанатка Marvel. Я сказала ему: «Тебе придётся посвятить меня во всё это. Это очень сложный мир. В нём слишком много всего. Это потрясающе. Я действительно понимаю, почему это так много значит для всех людей. Это феномен, частью которого приятно быть.

Какого именно персонажа сыграет Эмма в ленте, неизвестно.

«Дэдпул 3» с Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом в главных ролях выйдет 3 мая 2024 года. По крайней мере, пока что дату не сдвигали, а могли из-за забастовок в США.