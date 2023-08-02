Продюсер «Ведьмака» считает, что в сериале необходимы сюжетные упрощения

Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багинский в интервью изданию Wyborcza рассказал, почему авторы шоу решили упростить некоторые сюжетные моменты и не подавать их так, как было в книгах Анджея Сапковского.

К такому решению авторы пришли из-за того, чтобы массовая аудитория поняла сериал, и у людей не возникало много вопросов касательно каких-то моментов.

Упрощения необходимы, когда сериал снимают для широкой аудитории, потому что нужно понимать, что шоу смотрят зрители с разным опытом и из разных уголков мира. К сожалению, чем больше в сюжете тонкостей, тем меньше людей он привлечёт.

Судя по всему, на слова Багинского повлияла массовая критика сериала от фанатов, которые постоянно указывали, что в проекте мало общего с книгами Сапковского.

Три сезона «Ведьмака» можно посмотреть в Netflix, а съёмки четвёртого сезона с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта могут начаться не раньше 2024 года из-за забастовок.