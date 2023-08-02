Мистера Фантастика в «Фантастической четвёрке» может сыграть Мэтт Смит — инсайдер
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Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что вместо Адама Драйвера на роль Мистера Фантастика в фильме «Фантастическая четвёрка» рассматривается звезда сериала «Доктор Кто» Мэтт Смит.
По словам Рихтмана, Драйвер отказался сниматься в ленте после прочтения сценария, а со Смитом якобы вели переговоры ещё до начала забастовки актёров, поэтому выяснить, пришли ли стороны к какому-либо соглашению, пока нельзя.
К тому же у Смита уже есть опыт работы с Marvel. Актёр снялся в провальном «Морбиусе» в роли антагониста Майло.
Что касается самого фильма, съёмки картины должны начаться в феврале следующего года, а премьера назначена на 2 мая 2025 года. Режиссёром выступает Мэтт Шекман, снявший сериал «Ванда/Вижен».
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