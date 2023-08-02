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В пятницу пройдут первые переговоры между бунтующими сценаристами и голливудскими студиями

В пятницу пройдут первые переговоры между бунтующими сценаристами и голливудскими студиями
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По информации издания Reuters, уже в эту пятницу состоятся первые переговоры между бунтующими сценаристами и голливудскими студиями. Напомним, что сценаристы начали бунтовать ещё в мае, а позже к ним присоединились и актёры.

Представители голливудских студий сообщили Reuters, что они будут стремится найти взаимовыгодную сделку, чтобы условия устроили сценаристов. Других деталей не раскрывают.

В ходе двух забастовок уже приостановили производство большого количества кинопроектов. На некоторых это не повлияло, однако большая часть шоу и фильмов попало под раздачу.

До Reuters информацию о возможных переговорах сообщало авторитетное издание Deadline, так что в достоверности информации можно не сомневаться.

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