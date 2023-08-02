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Эксперт рассказал, как защитить свой iPhone от слежки

Эксперт рассказал, как защитить свой iPhone от слежки
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Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов рассказал, как можно защитить iPhone от слежки. По словам Черноусова, cледить за пользователями можно только в том случае, если сами владельцы совершают действия, нарушающие работу безопасности операционной системы.

По словам эксперта, проверить iPhone на предмет слежки можно только с помощью специальных программных средств, которые недоступны обычным пользователям.

Чтобы на ваш iPhone не попало вредоносное ПО, могу посоветовать только одно — не переходить по непонятным ссылкам, которые присылают через мессенджер неизвестные люди.

Также Иван выделил и плюс iPhone. С точки зрения безопасности смартфоны Apple считаются одними из самых защищённых устройств, так как операционная система iOS не позволяет скачивать что-либо в обход магазина App Store. Отчасти это хоть и не очень удобно, зато безопасно.

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