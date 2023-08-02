Авторы российской игры по «Сказкам старой Руси» показали визуальный стиль персонажей

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Российская игровая студия 1С Game Studios сообщает, что почти завершила предпродакшен игры «Сказки старой Руси» по вселенной Романа Папсуева, который выступает креативным продюсером проекта.

По словам разработчиков, команда художников полностью укомплектована, а авторы уже определились с визуальным стилем — и показали его в коротком видео.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

Сам Роман Папсуев отмечает, что художники пробовали графические стили, но в итоге остановились на классическом советском варианте с естественными движениями и пластикой, сделав упор на анимацию.

Единственное, что мне хотелось – сделать персонажей более детальными и проработанными в плане рисовки, поскольку в классических мультфильмах она довольно схематичная. Хотелось сделать что-то поинтереснее, посовременнее и в традициях фэнтези. Совместно с художниками проекта мы такой стиль и разработали.

Релиз первой игры серии «Сказки старой Руси» должен состояться в 2024 году.