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Сборы фильма «Барби» превысили $ 800 млн — это больше «Бэтмена»

Сборы фильма «Барби» превысили $ 800 млн — это больше «Бэтмена»
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Фильм «Барби» мчится семимильными шагами к своему миллиарду: сегодня мировые сборы картины превысили $ 800 млн, тем самым фильм вошёл в двадцатку самых успешных картин в истории Warner Bros.

За две недели «Барби» удалось превзойти мировые сборы прошлогоднего «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном ($ 766 млн), а также фильмы вроде «Начало» ($ 728 млн), «Отряд самоубийц» ($ 745 млн) и тому подобное. При этом уже очевидно, что новинка точно превзойдёт фильмы:

  • «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» ($ 872 млн);
  • «Фантастические твари и где они обитают» ($ 811 млн);
  • «Чудо-женщина» ($ 817 млн).

Да и почти все фильмы про Гарри Поттера, скорее всего, останутся позади — все они, кроме «Дары Смерти. Часть 2» ($ 1,315 млрд), собрали меньше $ 1 млрд.

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