Разработчики Genshin Impact покажут патч 4.0 с Фонтейном на стриме 4 августа

Студия HoYoverse анонсировала традиционную трансляцию, посвящённую выходу новой версии своей игры Genshin Impact.

Стрим с обсуждением нововведений патча 4.0 пройдёт в пятницу, 4 августа, в 14:30 мск на Twitch и в 15:30 на YouTube с русскими субтитрами. Помимо сообщений о новом контенте, во время эфира разработчики представят промокоды и другие трфеи.

Вероятно, в этот раз трансляция продлится дольше обычного, поскольку обновление 4.0 должно стать крупнейшим для игры за последний год. Оно добавит в игру пятый большой регион Фонтейн, трёх новых персонажей, главу сюжета и различные оригинальные механики.

Релиз патча предварительно намечен на 16 августа, однако все подробности разработчики планируют уточнить во время эфира.