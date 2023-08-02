Завершились съёмки фантастического сериала «Министерство Всего Хорошего» с Настей Ивлеевой

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о завершении съёмочного процесса нового комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего» в жанре фантастики.

По сюжету, на все просьбы людей к высшим силам во Вселенной реагируют два ведомства — Министерство всего хорошего, где работают добрые, но рассеянные и безответственные люди, и Министерство Всего Плохого с эффективными менеджерами. Привычный ход дел нарушит запрос обычной питерской семьи, поставивший под угрозу существование всего человечества.

Режиссёром сериала выступит Александр Фомин («Молодой человек», «Восьмидесятые»). Главные роли исполнят Настя Ивлеева, Николай Фоменко, Владислав Прохоров, Лиза Ищенко, в съёмках также приняли участие Гоша Куценко и Ян Цапник.

В сериале будет восемь серий. Дата выхода на Okko пока неизвестна.