Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки фантастического сериала «Министерство Всего Хорошего» с Настей Ивлеевой

Завершились съёмки фантастического сериала «Министерство Всего Хорошего» с Настей Ивлеевой
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о завершении съёмочного процесса нового комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего» в жанре фантастики.

По сюжету, на все просьбы людей к высшим силам во Вселенной реагируют два ведомства — Министерство всего хорошего, где работают добрые, но рассеянные и безответственные люди, и Министерство Всего Плохого с эффективными менеджерами. Привычный ход дел нарушит запрос обычной питерской семьи, поставивший под угрозу существование всего человечества.

Режиссёром сериала выступит Александр Фомин («Молодой человек», «Восьмидесятые»). Главные роли исполнят Настя Ивлеева, Николай Фоменко, Владислав Прохоров, Лиза Ищенко, в съёмках также приняли участие Гоша Куценко и Ян Цапник.

В сериале будет восемь серий. Дата выхода на Okko пока неизвестна.

Материалы по теме
Начались съёмки сериала «Универ. 13 лет спустя» — в нём вернётся Кузя
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023