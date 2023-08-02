Вышел трейлер драмы «1993» про судьбу семьи во время «октябрьского путча»

Авторы российской исторической драмы «1993» по мотивам одноимённого романа Сергея Шаргунова представили трейлер проекта.

Сюжет фильма расскажет историю московской семьи, члены которой во время вооружённых столкновений осенью 1993 года оказались по разные стороны баррикад.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Gate.

Режиссёром «1993» выступил Александр Велединский («Географ глобус пропил», «Обитель»). Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганков («Питер FM», «Черновик», «Мастер и Маргарита) и Екатерина Вилкова («Ёлки», «О чём ещё говорят мужчины», «Последний богатырь»).

Фильм снят при поддержке Фонда кино. Премьера ленты в отечественных кинотеатрах должна состояться до конца 2023 года.