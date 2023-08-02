Анонсирован новый фильм по аниме «Моя геройская академия»
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В свежем выпуске японского журнала манги Weekly Shonen Jump появилась информация о том, что стартовало производство четвёртого фильма по франшизе «Моя геройская академия».
Никаких других подробностей издание не приводит — неизвестно, насколько новый фильм будет связан с оригинальной мангой и когда проект может выйти в свет.
В рамках аниме-адаптации «Моей геройской академии» на текущий момент вышло шесть полноценных сезонов сериала и три больших фильма. Последний из них, «Миссия мировых героев», появился в 2021 году и получил неплохие отзывы от зрителей.
В конце июня стало известно, что баскетбольная лига НБА проведёт коллаборацию с авторами аниме-тайтла. В рамках сотрудничества планируется выпускать мерч и различные медиаматериалы.
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