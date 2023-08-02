В Китае запретят несовершеннолетним использовать смартфон больше 2 часов в сутки

Управление по вопросам киберпространства Китая представило проект, которые введёт жёсткие ограничения на использование мобильных устройств и интернета несовершеннолетними.

Текущая редакция закона предполагает, что дети до 8 лет смогут использовать смартфон только 40 минут в день, в возрасте от 8 до 15 лет — лишь час, а подростки 16–17 лет — не более двух часов.

Кроме того, несовершеннолетние не смогут использовать мобильный интернет в ночное время, то есть с 22:00 до 6:00. Законопроект будут обсуждать до сентября. Также отмечается, что ограничения не коснутся обучающих и социально-важных приложений.

Напомним, в 2021 году власти Поднебесной ограничили время, отведённое несовершеннолетним на онлайн-игры. Сейчас китайские подростки могут играть в Dota 2, Valorant и другие игры лишь с 20:00 до 21:00 по выходным и в праздничные дни.