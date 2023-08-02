Звезда сериала «Стрела» Стивен Амелл оправдался за свою критику забастовки актёров в США

Вчера, 1 августа, по Сети разлетелся фрагмент с речью актёра Стивена Амелла, известного по роли в сериале «Стрела». Он не поддержал забастовку актёров Голливуда, заявив, что видит в таком решении много неприятных моментов.

В тот же день представители профсоюза, сценаристы и актёры раскритиковали Амелла — в их числе, например, оказалась Карина Адли Маккензи, сценаристка «Розуэлл, Нью-Мексико» и «Флэша».

Сегодня Амелл попытался оправдаться за сказанное: актёр заявил, что его слова вырвали из контекста и неверно истолковали.

Я просто небрежно использовал слово «поддержка», это явно противоречит моим истинным чувствам. Вот что означает «не поддерживаю» в полном контексте: я понимаю, почему мы здесь, но я не люблю бастовать. Никто не любит. Но мы должны делать это.

Комментируя свои слова о том, что подход с забастовкой не выглядит дальновидным, Стивен заявил, что хотел выразить обиду и грусть из-за того, что не может отметить выход нового проекта.

Да, это было невнятное приветствие нашей съёмочной группы и актёрского состава, которые имеют для меня огромное значение. Мне просто грустно, что мы не можем отметить выход второго сезона «Каблуков».