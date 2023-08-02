Первый кадр и подробности комедии «Сценарий сна» с Николасом Кейджем
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Новая комедия киностудии А24 «Сценарий сна», главную роль в которой сыграл Николас Кейдж, будет представлена в рамках конкурсной программы фестиваля TIFF Platform.
Организаторы представили первый кадр из фильма, а также рассказали подробности о ленте.
В этой сюрреалистической сатирической комедии есть острые и своевременные наблюдения о культуре социальных сетей и её влиянии на отношения с другими людьми в повседневной жизни. Это одна из лучших работ Кейджа.
Фото: A24
По сюжету персонаж Николаса Кейджа — профессор-неудачник, который неожиданно становится популярным, появляясь во снах большого количества людей.
Постановщиком «Сценария сна» выступит Кристоффер Боргли, который в прошлом году дебютировал с картиной «Тошнит от себя». Когда комедия окажется в публичном доступе, пока неизвестно.
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